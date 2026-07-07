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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, yarın Admira Wacker ile hazırlık maçı yapacak

        Fenerbahçe, yarın Admira Wacker ile hazırlık maçı yapacak

        Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçında yarın Avusturya'nın Admira Wacker ekibiyle karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 15:04 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Admira Wacker'la karşılaşacak!

        Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla süren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker'le kozlarını paylaşacak.

        Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

        Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

        Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'da sona erecek kampta 11 Temmuz Cumartesi günü Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, 14 Temmuz Salı günü de Avusturya ekibi LASK ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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