Fenerbahçe’de Fred için flaş iddia: Ülkesine dönmeye hazırlanıyor!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'in Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardığı ve ülkesine dönmek için hazırlıklara başladığı iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha Fred'in, ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Brezilya basınından No Ataque'nin haberine göre Fred'e yakın bir kaynak, 33 yaşındaki futbolcunun Atletico Mineiro'ya transferi konusunda anlaşma sağladığını bildirdi.
Haberde, Fenerbahçe'nin 11 Ağustos Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşmanın Fred'in sarı-lacivertli formayla son maçı olacağı iddia edildi.
Brezilyalı futbolcunun ayrıca Türkiye'den Belo Horizonte'ye taşınmak için hazırlıklara başladığı aktarıldı.
Brezilya ekibinin Fred için bonservis bedeli ödemek istemediği, transferin gerçekleşebilmesi için deneyimli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesinin beklendiği kaydedildi.