Ferran Torres: Attığım gol, 47 milyon İspanyol'a ait

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan İspanya'nın golünü atan Ferran Torres, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"GOLÜN SAHİBİ 47 MİLYON İSPANYOL"

Attığı golün bütün ülkeye ait olduğunu söyleyen Ferran Torres, "Sonuçta bu golün sahibi ben değilim, 47 milyon İspanyol. Kader yazılmıştı ve kazanmamız için her şey hazırlanmıştı." ifadelerini kullandı.

Final karşılaşmalarının her zaman büyük bir baskı oluşturduğunu belirten Torres, rakipte Lionel Messi'nin bulunmasının heyecanı daha da artırdığını söyledi.

İspanyol futbolcu, "Her final zordur. Ancak rakip takımda Messi olduğunda gerginliği her zaman daha fazla hissedersiniz. Buna rağmen kendi gücümüze güvendik ve neler yapabileceğimizi bir kez daha gösterdik." dedi.

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"GOL ATINCA BÜYÜK BİR RAHATLAMA YAŞADIM"

Turnuva süresince performansıyla ilgili yapılan eleştirilere de değinen Ferran Torres, finalde attığı golün kendisi adına büyük bir rahatlama olduğunu ifade etti.

Torres, "Golü attığımda büyük bir rahatlama yaşadım. Dünya Kupası boyunca çok eleştirildim ancak kaderin önceden yazıldığına inanıyorum. Tanrı'ya şükürler olsun, bana devam edebilmem için her zaman güç veriyor. Daha önce de söylediğim gibi, Tanrı hak edene verir." şeklinde konuştu.

"ARJANTİN'İN BÖYLE BİR MAÇ OYNAYACAĞINI BİLİYORDUK"

Arjantin'in final için fiziksel mücadeleye dayalı bir oyun planı hazırladığını söyleyen yıldız oyuncu, kırmızı kartın ardından karşılaşmanın daha karmaşık bir hale geldiğini belirtti.

Ferran Torres, "Arjantin'in bu tür bir maç oynayacağını biliyorduk. Bir oyuncunun kırmızı kart görmesiyle işler daha da zorlaştı. Buna rağmen sakin kaldım ve soğukkanlılığımı korudum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.