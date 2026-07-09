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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası FIFA'dan İngiliz futbolcu Jarell Quansah'a 2 maç men cezası

        FIFA'dan İngiliz futbolcu Jarell Quansah'a 2 maç men cezası

        FIFA, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören İngiliz futbolcu Jarell Quansah'ı iki maçtan men etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 21:00 Güncelleme:
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        FIFA'dan Quansaha'ya 2 maç men cezası!

        İngiliz futbolcu Jarell Quansah, 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turunda Meksika'yla oynadıkları maçta kırmızı kart gördü.

        FIFA'dan yapılan açıklamada 23 yaşındaki oyuncuya iki maç men cezası verildiği belirtildi.

        İngiltere'nin 3-2 kazanarak çeyrek finale çıktığı mücadelenin 54. dakikasında Meksikalı futbolcu Jesus Gallardo'ya kontrolsüz müdahalede bulunan Quansah, ülkesinin Norveç ile oynayacağı çeyrek ve çıkması halinde yarı final maçlarında kadrodaki yerini alamayacak.

        Bayer Leverkusen forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, sakatlanan Reece James'in yerine ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

        İngiltere ile Norveç arasındaki çeyrek final mücadelesi, 12 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00'da başlayacak.

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