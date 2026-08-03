Avrupa'da kura günü! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor
UEFA'nın kulüpler düzeyindeki üç büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi bugün yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elemesi halinde Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi geçmesi halinde ise Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kura çekiminin ardından belli olacak. Avrupa Ligi'ne direkt play-off turundan başlayacak Trabzonspor'un da rakibi İsviçre'deki kura sonrası belli olacak.
Avrupa kupalarında play-off turu kuraları bugün çekilecek ve temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda ilk olarak saat 13.00'te UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları çekilecek.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ise saat 14.00'te başlayacak. UEFA Konferans Ligi'nde ise kura heyecanı saat 15.00'te yaşanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turunda Sturm Graz ile kozlarını paylaşacak. Eşleşmenin ilk maçı 5 Ağustos Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Çarşamba günü Avusturya'da oynanacak. Fenerbahçe, Avusturya temsilcisini elemesi durumunda play-off turunda oynamaya hak kazanacak.
Temsilcimizin adını play-off turuna yazdırması halinde kura çekiminde eşleşebileceği muhtemel rakipleri de belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ:
Sparta Prag - Lyon galibi
U.S. Gilloise – Bodo/Glimt galibi
UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren dahil olacak Trabzonspor'un muhtemel rakipleri de belli oldu.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ:
Ferencváros - Górnik Zabrze
Viktoria Plzeň
Lincoln Red Imps - Omonia galibi
KuPS Kuopio - Uni.Craiova galibi
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile 6 ve 13 Ağustos tarihlerinde karşılaşacak Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde eşleşebileceği muhtemel rakipleri de netleşti.