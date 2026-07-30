Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Danimarka ekibi Midtjylland'a deplasmanda konuk olarak adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak. "Bugün maç var mı?", "30 Temmuz Perşembe kimin maçı var?" ve "Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar oynanacak?" sorularının yanıtı merak edilirken, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçlarının tarihleri, saatleri ve güncel programı da araştırılıyor. İşte bilgiler...