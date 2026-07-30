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        Haberler Spor Futbol Bugünkü maçlar listesi 30 Temmuz Perşembe: Bugün maç var mı, kimin maçı var?

        Bugünkü maçlar listesi 30 Temmuz Perşembe: Bugün maç var mı, kimin maçı var?

        Bugünkü maç programı sporseverlerin gündemindeki yerini korurken, gözler UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş mücadelelerine çevrildi. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen takımlar kritik 90 dakikalara çıkarken, Beşiktaş da deplasmanda Midtjylland karşısında tur bileti için mücadele edecek. "Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var?", "30 Temmuz Perşembe maç programı nasıl?" ve "Beşiktaş maçı saat kaçta?" sorularına yanıt arayan futbolseverler için günün karşılaşma programı ve detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 08:09 Güncelleme:
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu rövanş karşılaşmaları futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Danimarka ekibi Midtjylland'a deplasmanda konuk olarak adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak. "Bugün maç var mı?", "30 Temmuz Perşembe kimin maçı var?" ve "Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar oynanacak?" sorularının yanıtı merak edilirken, UEFA Avrupa Ligi rövanş maçlarının tarihleri, saatleri ve güncel programı da araştırılıyor. İşte bilgiler...

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        30 TEMMUZ PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

        19:00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Sheriff (Moldova): (5-0)

        20:00 Midtjylland (Danimarka)-Beşiktaş: (0-1)

        20:00 Hradec Kralove (Çekya)-Tromsö (Norveç): (1-0)

        20:00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Hajduk Split (Hırvatistan): (0-2)

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        20:45 PAOK (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna): (3-2)

        21:00 CSKA Sofya (Bulgaristan)-Karabağ (Azerbaycan): (0-0)

        21:30 Anderlecht (Belçika)-Hammarby (İsveç): (1-1)

        21:30 Ferencvaros (Macaristan)-Twente (Hollanda): (2-1)

        22:00 Benfica (Portekiz)-St. Gallen (İsviçre): (1-2)

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