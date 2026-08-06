Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası: Sidiki Cherif
Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamlelere imza atan Fenerbahçe, yabancı kontenjanı nedeniyle birçok isimle yollarını ayırmak zorunda... Sarı-lacivertlilerde kimin gideceği merak konusu olurken, Alman basınından flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.
Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de, bir de ayrılık iddiası gündeme geldi.
STUTTGART FORVET İSTİYOR
Sky Sport Almanya'nın haberine göre; hücum hattına takviye yapmak isteyen Stuttgart, Wolfsburg forması giyen Dzenan Pejcinovic'i listenin ilk sırasına yazdı.
Wolfsburg'un 21 yaşındaki santrfor için 25 milyon Euro istemesi üzerine görüşmeler tıkandı.
B PLANI SIDIKI CHERIF
Stuttgart ise Alman golcünün transferinin gerçekleşmemesi halinde B planı olarak Sidiki Cherif'i belirledi.
İLK GÖRÜŞMELER BAŞLADI
19 yaşındaki santrforun devre arası transfer dönemi de Stuttgart'ın listesinde yer aldığı ve Fenerbahçe'yle ilk görüşmelerin başladığı kaydedildi.
TOPLAM MALİYETİ 22 MİLYON EURO
Devre arasında F.Bahçe'ye gelen Cherif için 4 milyon Euro kiralama ve 18 milyon Euro da bonservis bedeli ödendi.