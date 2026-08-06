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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası: Sidiki Cherif

        Fenerbahçe'de flaş ayrılık iddiası: Sidiki Cherif

        Yaz transfer döneminde adından söz ettiren hamlelere imza atan Fenerbahçe, yabancı kontenjanı nedeniyle birçok isimle yollarını ayırmak zorunda... Sarı-lacivertlilerde kimin gideceği merak konusu olurken, Alman basınından flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'de, bir de ayrılık iddiası gündeme geldi.

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        STUTTGART FORVET İSTİYOR

        Sky Sport Almanya'nın haberine göre; hücum hattına takviye yapmak isteyen Stuttgart, Wolfsburg forması giyen Dzenan Pejcinovic'i listenin ilk sırasına yazdı.

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        Wolfsburg'un 21 yaşındaki santrfor için 25 milyon Euro istemesi üzerine görüşmeler tıkandı.

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        B PLANI SIDIKI CHERIF

        Stuttgart ise Alman golcünün transferinin gerçekleşmemesi halinde B planı olarak Sidiki Cherif'i belirledi.

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        İLK GÖRÜŞMELER BAŞLADI

        19 yaşındaki santrforun devre arası transfer dönemi de Stuttgart'ın listesinde yer aldığı ve Fenerbahçe'yle ilk görüşmelerin başladığı kaydedildi.

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        TOPLAM MALİYETİ 22 MİLYON EURO

        Devre arasında F.Bahçe'ye gelen Cherif için 4 milyon Euro kiralama ve 18 milyon Euro da bonservis bedeli ödendi.

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