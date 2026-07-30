Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi Polonya basınında!
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükselmesi Polonya basınında geniş yer buldu. Polonya'da yayım yapan gazeteler, özellikle Talisca ve Mert Günok'un performanslarını ön plana çıkardı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını 3. eleme turuna yazdırdı.
Karşılaşmaya geniş yer ayıran Polonya basını, Gornik Zabrze'nin performansını överken, Talisca ve Mert Günok için de dikat çeken ifadelere yer verildi.
"TALISCA MERHAMET ETMİYOR"
Talisca'nın iki maçta da gol attığına ve turda büyük pay sahibi olduğuna değinen Polskie Radio, "Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca merhamet etmiyor. İlk maçta fileleri havalandırmıştı, rövanşta da Gornik'e gol attı." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜYDÜ"
Przeglad Sportowy, "Gornik Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe çok güçlüydü. VAR ile gelen penaltı da Polonya ekibi için büyük bir darbe oldu." yorumunu yaptı.
"MERT GÜNOK'UN KURTARIŞLARI F.BAHÇE'Yİ KURTARDI"
Fakt, "Gornik, Türk takımına zor anlar yaşattı. Fenerbahçe'yi daha fazla gol yemekten Türk kalecinin (Mert Günok) kurtarışları kurtardı." değerlendirmesinde bulundu.
"GORNIK SON DÜDÜĞE KADAR SAVAŞTI"
Sportowe Fakty, "Hiç utanılacak bir şey yoktu. Gornik son düdüğe kadar savaştı ancak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek." ifadelerine yer verdi.