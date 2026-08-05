Fenerbahçe Sturm Graz maçı için nefesler tutuldu. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, play-off turu öncesinde avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe - Sturm Graz maçının canlı yayın bilgileri, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Sturm Graz maçı saat kaçta? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Sturm Graz maçı canlı izle ekranı...