Fenerbahçe'yle anılan Vangelis Pavlidis'in kararı belli oldu
Fenerbahçe'nin Portekiz devi Benfica'dan kadrosuna katmak istediği Yunan golcü Vangelis Pavlidis, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Pavlidis, Avrupa'nın büyük liglerinden teklif gelmediği sürece Benfica'da kalmayı düşünüyor. İşte detaylar...
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 19:20 Güncelleme:
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Golcü transferini bitirmek için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe'nin gündemindeki bir numaralı ismin Vangelis Pavlidis olduğu belirtiliyordu. Yunan santrforun geleceğiyle ilgili kararı verdiği ifade edildi.
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AVRUPA'NIN BÜYÜK LİGLERİNDEN TEKLİF GELİRSE AYRILACAK
Record'da yer alan habere göre transfer döneminin gözde isimlerinden olan Pavlidis, Benfica'dan ayrılmayı ancak Avrupa'nın büyük liglerinden teklif gelirse düşünüyor.
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Pavlidis'in maddi kaygıları bir kenara bıraktığı ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcunun sportif başarıya daha fazla önem vermesi nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.