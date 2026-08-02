Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Galatasaray-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray'ın yeni sezon öncesindeki hazırlık maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi dördüncü hazırlık karşılaşmasında Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes'i ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Galatasaray-Rennes maçı maçının tarihi, saati ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray-Rennes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Galatasaray-Rennes maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 00:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Avusturya kampının ardından Türkiye'ye dönen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Rennes ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve başlama saati futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon öncesinde son provasına bir adım daha yaklaşacak. Peki, Galatasaray-Rennes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Rennes maçı canlı izle bilgisi...

        2

        GALATASARAY-RENNES HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

        3

        GALATASARAY-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Galatasaray-Rennes hazırlık maçının TV100 ekranları üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        4

        GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARINDA NASIL SONUÇLAR ALDI?

        Galatasaray, sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti.

        Avusturya kampında oynadığı karşılaşmalarda ise İtalyan temsilcisi Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 mağlup oldu.

        5

        GALATASARAY'IN BİR SONRAKİ HAZIRLIK MAÇI

        Galatasaray, Rennes mücadelesinin ardından hazırlık maçlarına devam edecek.

        Sarı-kırmızılı ekip, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü RAMS Park'ta İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, Süper Lig sezonu öncesindeki son hazırlık maçlarından biri olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran 'büyük' ittifakı kırdı: Trump ve Netanyahu'nun ilişkisi dostluktan düşmanlığa mı dönüştü?

        ABD ve İsrail arasındaki geleneksel müttefiklik, 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'nda istenen hedeflere ulaşılamaması nedeniyle kırılma yaşayarak tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. Kendilerini 'iki sıkı dost' olarak tanımlayan Trump ve Netanyahu, savaşın başlangıcında tam bir koordinasyon içinde ha...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'ye katıldılar
        AK Parti'ye katıldılar
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        Bakan Yumaklı: 258 yangını kontrol altına aldık
        WP yazdı: ABD'li komutan uyardı
        WP yazdı: ABD'li komutan uyardı
        Dramatik ölüm
        Dramatik ölüm
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        Markette çocuğu öldüresiye dövmüştü! O cani tutuklandı!
        İran'dan en kötü senaryoya hazırız mesajı
        İran'dan en kötü senaryoya hazırız mesajı
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Arı kovaına sıcak su dökmüştü! Doğumgününde öldü
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        ABD Erbil’den çekilmeye başladı
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Tatilciler dikkat: Jet lag’e karşı beslenme rehberi!
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cüyle ilgili hükümetten mesajlar
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        "İlk buluşmaya valizle gittim"
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        Trabzonspor'dan Salah bombası!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        F.Bahçe ve G.Saray'a dev rakip!
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor
        İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor