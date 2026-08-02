Galatasaray-Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray'ın yeni sezon öncesindeki hazırlık maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılı ekip, sezon öncesi dördüncü hazırlık karşılaşmasında Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes'i ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde Galatasaray-Rennes maçı maçının tarihi, saati ve şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray-Rennes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Galatasaray-Rennes maçının oynanacağı tarih...
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Avusturya kampının ardından Türkiye'ye dönen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Rennes ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve başlama saati futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon öncesinde son provasına bir adım daha yaklaşacak. Peki, Galatasaray-Rennes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Rennes maçı canlı izle bilgisi...
GALATASARAY-RENNES HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Rennes arasındaki hazırlık karşılaşması 2 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
GALATASARAY-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray-Rennes hazırlık maçının TV100 ekranları üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇLARINDA NASIL SONUÇLAR ALDI?
Galatasaray, sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti.
Avusturya kampında oynadığı karşılaşmalarda ise İtalyan temsilcisi Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 mağlup oldu.
GALATASARAY'IN BİR SONRAKİ HAZIRLIK MAÇI
Galatasaray, Rennes mücadelesinin ardından hazırlık maçlarına devam edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü RAMS Park'ta İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, Süper Lig sezonu öncesindeki son hazırlık maçlarından biri olacak.