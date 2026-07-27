Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, kamp sürecindeki hazırlık maçlarından birinde Serie A ekibi Venezia ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktörün oyuncuların son durumunu değerlendireceği mücadele, taraftarlar tarafından büyük ilgi görüyor. Galatasaray-Venezia maçını canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Venezia maçı canlı izle bilgisi...