Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Galatasaray-Venezia maçı izle ekranı: Galatasaray-Venezia maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

        Galatasaray-Venezia maçı izle ekranı: Galatasaray-Venezia maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İtalya temsilcisi Venezia ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, teknik heyetin yeni sezon planlaması doğrultusunda son durumunu görme fırsatı bulacak. Taraftarlar ise Galatasaray-Venezia maçının tarihini, saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Galatasaray'ın yeni transferlerinin forma giyip giymeyeceği de maç öncesinde merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Venezia hazırlık maçı izle bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 22:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, kamp sürecindeki hazırlık maçlarından birinde Serie A ekibi Venezia ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktörün oyuncuların son durumunu değerlendireceği mücadele, taraftarlar tarafından büyük ilgi görüyor. Galatasaray-Venezia maçını canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Venezia maçı canlı izle bilgisi...

        2

        GALATASARAY-VENEZIA MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray ile Venezia arasındaki hazırlık karşılaşması, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampındaki hazırlıklarını bu mücadeleyle sürdürecek.

        3

        GALATASARAY-VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?

        Galatasaray-Venezia hazırlık maçı, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

        4

        GALATASARAY-VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Galatasaray ile Venezia arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden S Sport kanalından, dijital platform üzerinden ise S Sport Plus aracılığıyla canlı takip edebilecek.

        5

        GALATASARAY-VENEZIA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

        Kritik mücadele nedeniyle, "Galatasaray - Venezia maçı canlı izle" aramaları sıklaştı. Galatasaray - Venezia hazırlık maçını S Sport'a üye olarak Galatasaray hazırlık maçını canlı izleyebilirsiniz.

        6

        GALATASARAY-VENEZIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Hazırlık mücadelesi, Avusturya'nın Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanacak.

        Galatasaray, sezon öncesi kamp programı kapsamında Avusturya'da hazırlık maçlarına devam ediyor.

        GALATASARAY'IN 11'İ

        Jankat, Sallai, Yunus, Eren, İlkay, Kaan, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Kazımcan, Arda Ünyay

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş için tatilciler seferber oldu

        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi Büyük Bakraç mevkiinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Salih D. vatandaşlar ve cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. O anlar ise böyle görüntülendi.(İHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        İran, Hürmüz Boğazı'yla ilgili öneriyi reddetti
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        Ahbap Derneğine kayyum atandı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        ABD Başkanı Trump: Türkiye harika bir müttefik
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        Damat, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        G.Saray'dan tatsız prova!
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Fenerbahçe’den Leao için İtalya çıkarması!
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Putin: Zafer için her şeyi yapacağız
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Feyza Altun ifade verdi
        Feyza Altun ifade verdi
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek