Galatasaray-Venezia maçı izle ekranı: Galatasaray-Venezia maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında İtalya temsilcisi Venezia ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, teknik heyetin yeni sezon planlaması doğrultusunda son durumunu görme fırsatı bulacak. Taraftarlar ise Galatasaray-Venezia maçının tarihini, saatini ve canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Galatasaray'ın yeni transferlerinin forma giyip giymeyeceği de maç öncesinde merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Venezia hazırlık maçı izle bilgisi...
Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, kamp sürecindeki hazırlık maçlarından birinde Serie A ekibi Venezia ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktörün oyuncuların son durumunu değerlendireceği mücadele, taraftarlar tarafından büyük ilgi görüyor. Galatasaray-Venezia maçını canlı ve şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Venezia maçı canlı izle bilgisi...
GALATASARAY-VENEZIA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Venezia arasındaki hazırlık karşılaşması, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampındaki hazırlıklarını bu mücadeleyle sürdürecek.
GALATASARAY-VENEZIA MAÇI SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Venezia hazırlık maçı, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.
GALATASARAY-VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Venezia arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden S Sport kanalından, dijital platform üzerinden ise S Sport Plus aracılığıyla canlı takip edebilecek.
GALATASARAY-VENEZIA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Kritik mücadele nedeniyle, "Galatasaray - Venezia maçı canlı izle" aramaları sıklaştı. Galatasaray - Venezia hazırlık maçını S Sport'a üye olarak Galatasaray hazırlık maçını canlı izleyebilirsiniz.
GALATASARAY-VENEZIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Hazırlık mücadelesi, Avusturya'nın Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanacak.
Galatasaray, sezon öncesi kamp programı kapsamında Avusturya'da hazırlık maçlarına devam ediyor.
GALATASARAY'IN 11'İ
Jankat, Sallai, Yunus, Eren, İlkay, Kaan, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Kazımcan, Arda Ünyay