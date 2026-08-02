Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mauro Icardi transferde kararını verdi: Ülkesine dönmeyecek!

        Mauro Icardi transferde kararını verdi: Ülkesine dönmeyecek!

        Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Boca Juniors'a önerilen Mauro Icardi, ülkesine dönmek istemiyor. Avrupa'dan gelecek olan teklifleri beklemeye koyulan Icardi'nin yeni takımı için acele etmeyeceği iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 12:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Galatasaray ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Mauro Icardi, şu an serbest statüde bulunuyor.

        2

        Arjantinli yıldızın geleceği ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.

        3

        Arjantinli gazeteci Martin Arevalo'nun haberine göre Boca Juniors'a önerilen Icardi, ülkesine dönmeyi tercih etmiyor.

        4

        Habere göre Avrupa'dan gelecek olan teklifleri beklemeye koyulan Icardi, yeni takımı için acele etmeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çocuklar oyunu bıraktı, parkı temizledi

        SAMSUN'un Canik ilçesinde 2 çocuk, oynadıkları parkı temizlerken görüntülendi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Kaçak moloz döktü, telleri kopardı, yangına neden oldu!
        Kaçak moloz döktü, telleri kopardı, yangına neden oldu!
        Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!
        Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Evleri yangın tehdidi altında kaldı
        Evleri yangın tehdidi altında kaldı
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde