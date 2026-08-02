Mauro Icardi transferde kararını verdi: Ülkesine dönmeyecek!
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Boca Juniors'a önerilen Mauro Icardi, ülkesine dönmek istemiyor. Avrupa'dan gelecek olan teklifleri beklemeye koyulan Icardi'nin yeni takımı için acele etmeyeceği iddia edildi
Giriş: 02 Ağustos 2026 - 12:02 Güncelleme:
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Galatasaray ile sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Mauro Icardi, şu an serbest statüde bulunuyor.
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Arjantinli yıldızın geleceği ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.
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Arjantinli gazeteci Martin Arevalo'nun haberine göre Boca Juniors'a önerilen Icardi, ülkesine dönmeyi tercih etmiyor.