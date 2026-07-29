Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Midtjylland deplasmanında sahaya çıkacak. İlk maçta Orkun Kökçü'nün golüyle rakibini 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, avantajını koruyarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Rövanş karşılaşması öncesinde taraftarlar Midtjylland - Beşiktaş maçının yayınlanacağı kanal ve başlama saatini merak ediyor. Kritik mücadelede alınacak sonuç Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğundaki kaderini belirleyecek. Peki, Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Midtjylland - Beşiktaş maçı tarihi, yayın bilgileri ve tur ihtimalleri...