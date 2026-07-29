Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Rövanş mücadelesinde alınacak sonuç, turu geçen takımı belirleyecek. Futbolseverler ise Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Midtjylland - Beşiktaş maçına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 22:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Midtjylland deplasmanında sahaya çıkacak. İlk maçta Orkun Kökçü'nün golüyle rakibini 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, avantajını koruyarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Rövanş karşılaşması öncesinde taraftarlar Midtjylland - Beşiktaş maçının yayınlanacağı kanal ve başlama saatini merak ediyor. Kritik mücadelede alınacak sonuç Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğundaki kaderini belirleyecek. Peki, Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Midtjylland - Beşiktaş maçı tarihi, yayın bilgileri ve tur ihtimalleri...

        2

        MİDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Midtjylland ile Beşiktaş, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

        Danimarka'da oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

        3

        MİDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Midtjylland - Beşiktaş rövanş karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmayı dijital platform üzerinden aboneler canlı takip edebilecek.

        4

        İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

        İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçını Beşiktaş 1-0 kazandı.

        Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü Orkun Kökçü kaydetti. Bu skorla Beşiktaş rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

        5

        BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

        İlk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş için rövanşta birçok avantajlı senaryo bulunuyor.

        Beşiktaş'ın galip gelmesi halinde turu geçecek.

        Beraberlik, siyah-beyazlı ekibi bir üst tura taşıyacak.

        Midtjylland'ın 1-0 kazanması halinde mücadele uzatmalara gidecek.

        Danimarka temsilcisinin iki veya daha farklı galibiyet alması durumunda ise tur atlayan taraf Midtjylland olacak.

        6

        BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

        Beşiktaş'ın Midtjylland engelini aşması halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşması bekleniyor.

        Siyah-beyazlı ekip, avantajını koruyarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ailece denize gittiler... 4. cansız beden bulundu!

        Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren aynı aileye mensup 5 kişiden 1'i kurtuldu, 4'ü boğularak can verdi. Gece anne, baba ve annenin kız kardeşinin cenazesinin bulunmasının ardından devam eden çalışmalarda, kayıp yeğenin de cansız bedenine ulaşıldı (AA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Gelecek Partisi feshedildi
        Gelecek Partisi feshedildi
        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar