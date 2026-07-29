Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Rövanş mücadelesinde alınacak sonuç, turu geçen takımı belirleyecek. Futbolseverler ise Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Midtjylland - Beşiktaş maçına ilişkin tüm detaylar...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Midtjylland deplasmanında sahaya çıkacak. İlk maçta Orkun Kökçü'nün golüyle rakibini 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, avantajını koruyarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Rövanş karşılaşması öncesinde taraftarlar Midtjylland - Beşiktaş maçının yayınlanacağı kanal ve başlama saatini merak ediyor. Kritik mücadelede alınacak sonuç Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğundaki kaderini belirleyecek. Peki, Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Midtjylland - Beşiktaş maçı tarihi, yayın bilgileri ve tur ihtimalleri...
MİDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Midtjylland ile Beşiktaş, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
Danimarka'da oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.
MİDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Midtjylland - Beşiktaş rövanş karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı dijital platform üzerinden aboneler canlı takip edebilecek.
İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?
İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçını Beşiktaş 1-0 kazandı.
Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü Orkun Kökçü kaydetti. Bu skorla Beşiktaş rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.
BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
İlk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş için rövanşta birçok avantajlı senaryo bulunuyor.
Beşiktaş'ın galip gelmesi halinde turu geçecek.
Beraberlik, siyah-beyazlı ekibi bir üst tura taşıyacak.
Midtjylland'ın 1-0 kazanması halinde mücadele uzatmalara gidecek.
Danimarka temsilcisinin iki veya daha farklı galibiyet alması durumunda ise tur atlayan taraf Midtjylland olacak.
BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Beşiktaş'ın Midtjylland engelini aşması halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşması bekleniyor.
Siyah-beyazlı ekip, avantajını koruyarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefliyor.