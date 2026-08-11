Sturm Graz-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golü kim attı?
Fenerbahçe, Avrupa arenasında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadele nedeniyle futbolseverler Sturm Graz-Fenerbahçe rövanş maçının skoru ve golleri merak konusu oldu. Peki, Sturm Graz-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? İşte Sturm Graz-Fenerbahçe maçı özeti ve önemli anları...
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 23:34 Güncelleme:
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Sturm Graz-Fenerbahçe maçında son düdük sesi geldi. Fenerbahçe deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından, Sturm Graz-Fenerbahçe maçının golü, özeti ve önemli anları gündemi megşul etmeye başladı. Peki, Sturm Graz-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golü kim attı? İşte Sturm Graz-Fenerbahçe maçı özeti ve önemli anları...
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STURM GRAZ-FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Fenerbahçe deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde adını play-offa yazdırdı.
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STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI GOLÜ KİM ATTI?
Fenerbahçe deplasmanda Sturm Graz'ı Anderson Talisca'nın penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
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