Sturm Graz - Fenerbahçe maçı izle bilgisi: Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Sturm Graz karşısında kritik bir rövanş maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da elde ettiği 2-0'lık avantajın ardından Avusturya deplasmanında tur biletini almak istiyor. Liebenau Stadı'nda oynanacak Sturm Graz - Fenerbahçe mücadelesi öncesinde futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini ve sahaya çıkması beklenen kadroları araştırıyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri, elde ettiği avantajı koruyarak Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte Sturm Graz - Fenerbahçe maçı başlama saati, muhtemel 11'ler, tur senaryoları ve play-off'taki olası rakiplere ilişkin tüm detaylar...
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki rövanş heyecanı için geri sayım başladı. İlk karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Avusturya'da avantajını koruyarak bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesinde özellikle Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i, maçın yayın bilgileri ve tur ihtimalleri merak ediliyor. Peki Sturm Graz - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte Sturm Graz - Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'a konuk olacak. Avusturya'nın Graz kentindeki Liebenau Stadı'nda oynanacak karşılaşma 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da başlayacak.
Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin karşılaşma öncesinde en çok araştırdığı konulardan biri de Sturm Graz - Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağı oldu. Sturm Graz - Fenerbahçe maçı TV100 ekranlarından şifresiz, dijital platformda ise S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan ilk maçı 2-0 kazandığı için rövanşa önemli bir avantajla çıkacak. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz karşısında galibiyet, beraberlik veya tek farklı mağlubiyet halinde turu geçen taraf olacak.
Sturm Graz'ın iki farklı galibiyet alması halinde eşleşmede toplam skor eşitlenecek ve turu geçen takımı belirlemek için uzatma bölümüne geçilecek. Avusturya temsilcisinin normal sürede üç veya daha farklı kazanması halinde ise Fenerbahçe elenecek.
Fenerbahçe açısından alınacak her türlü galibiyet ve beraberlik doğrudan play-off biletini getirecek.
STURM GRAZ - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Sturm Graz: Khudyakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Weiper, Jatta.
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca.
FENERBAHÇE'NİN PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLACAK?
Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi de belli olacak. UEFA kura çekimine göre sarı-lacivertliler, Sparta Prag - Olympique Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçları 18-19 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Play-off turunu geçen ekip, 2026-2027 sezonunda 36 takımın yer alacağı Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı elde edecek.
FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLACAK?
Fenerbahçe'nin Sturm Graz'a elenmesi halinde Avrupa macerası sona ermeyecek. UEFA'nın 2026-2027 Şampiyonlar Ligi eleme formatına göre lig yolunda elenen takımlar Avrupa Ligi lig aşamasına geçiş yapacak.
Bu nedenle Sturm Graz karşılaşması Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi hedefi açısından kritik olsa da sarı-lacivertliler açısından Avrupa'da devam etme ihtimali bulunuyor.