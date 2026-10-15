Galatasaray'da Gençlerbirliği mesaisi!
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Giriş: 15 Ekim 2026 - 20:25 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve geniş alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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