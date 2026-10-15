Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Gençlerbirliği mesaisi!

        Galatasaray'da Gençlerbirliği mesaisi!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 20:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Galatasaray'da Gençlerbirliği mesaisi!

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas ve geniş alanda topa sahip olma çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

        Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sel afetinde can kaybı 3'e yükseldi

        İstanbul'u vuran sel felaketinin ardından bir acı haber de Kağıthane'den geldi. Kağıthane'de, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmasının sürdüğü bildirildi

        #galatasaray
        #süper lig
        #gençlerbirliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        Üsküdar Belediye Başkan Vekili kazada hayatını kaybetti
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği: 3 can kaybı, 5 kayıp var
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı! Yarın sabahtan itibaren...
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Şiddetli yağış yön değiştirdi, birçok kenti sağanak vurdu!
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Ayakkabısını ıslanmasın diye çıkarmış! 14 yaşındaki Mahmut gözyaşına boğdu
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Evlat acısının ardından ilk kez konuştu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        Bakan Fidan'dan İsrail protestosu
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        SHOW TV'den 'Cevher' geliyor
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Cep telefonlarında taksit sınırı yükseltildi
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Selde araçları zarar görenler ne yapmalı?
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Uçum, seçim için tarih verdi
        Kaptansız kale düştü!
        Kaptansız kale düştü!
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Türkiye'den 4 otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural yakalandı!
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Tepkiler sonrası o videoyu sildi
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!