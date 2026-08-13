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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzalandı

        Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzalandı

        Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, altyapıdan yetişen smaçör Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 20:31 Güncelleme:
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        G.Saray, Emirhan Özçelik'le imzaladı!

        Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, altyapısından yetişen genç oyuncu Emirhan Özçelik ile profesyonel sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Türk smaçör Emirhan Özçelik ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan smaçörümüz, sarı-kırmızılı formamızı terletecek. Emirhan Özçelik'e sarı-kırmızılı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.

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