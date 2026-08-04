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        Galatasaray'ın transferde rotası Suudi Arabistan!

        Transferde yola 'süper star' oyuncular için çıkan Galatasaray, rotasını 23 yaş altı oyunculara çevirdi. 10+4'lük yabancı kuralındaki +4 kontenjanına takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Suudi Arabistan pazarından iki genç yetenek Nathan Zeze ve Kader Meite'nin peşine düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 09:52 Güncelleme:
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        Transferde rota S.Arabistan!

        Galatasaray yönetimi, transferde şu ana kadar taraftarın 'süper star' beklentisini karşılayamazken, yönünü 23 yaş altı oyunculara çevirdi.

        Avrupa piyasasında U23 oyuncular için umduğunu bulamayan sarı-kırmızılılar, dümeni Suudi Arabistan pazarına kırdı.

        Galatasaray, 2003 ve sonrası doğumlu iki yeteneğin peşine düştü: Nathan Zeze ve Kader Meite.

        STOPERE ZEZE

        Stoper bölgesine alternatif ve rekabet getirecek bir isim arayan sarı-kırmızılılar, Neom forması giyen 2005 doğumlu Fransız stoper Nathan Zeze için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini masaya koydu.

        Neom Kulübü ise oyuncunun ancak bonservisiyle ayrılmasına izin veriyor.

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        Galatasaray'ın Suudi Arabistan ekibini ikna etmek için bir kez daha masaya oturacağı belirtildi.

        OSIMHEN'İN YEDEĞİ MEITE

        Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek hamle oyuncusu arayan yönetim, Al Hilal'de oynayan 2007 doğumlu (18 yaşında) Fildişi Sahilli forvet Kader Meite'yi gözüne kestirdi.

        Meite için de kiralama formülü devrede. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun maaşını karşılayarak bu transferi bitirmek istiyor.

        Galatasaray yönetimi, her iki transferi de cumartesi akşamı Villarreal ile yapılacak son hazırlık karşılaşmasına kadar tamamlayıp takıma katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

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