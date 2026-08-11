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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'tan bilet fiyatı açıklaması!

        Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak'tan bilet fiyatı açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Gençlerbirliği'nin başkanı Arda Çakmak, bilet fiyatlarıyla ilgili HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 19:04 Güncelleme:
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        G.Birliği'nden bilet fiyatı açıklaması!

        Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yle kozlarını paylaşacak.

        Başkent temsilcisinin başkanı Arda Çakmak, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e özel açıklamalarda bulundu.

        "BİLET FİYATLARININ YÜKSEK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

        Bilet fiyatlarının yüksek olduğuna dair gelen eleştirilere yanıt veren Çakmak, "Fenerbahçe maçında deplasman tribünü bilet fiyatlarının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Kendi taraftarımıza 4 bin, Fenerbahçe taraftarına ise 5 bin liradan bilet satılacak. Geçen sezon Galatasaray maçında da deplasman tribünü 5 bin liradan, Beşiktaş'a ise 3.750 liradan satılmış ve kimseden ses çıkmamıştı. Konu Fenerbahçe olunca böyle konuşuluyor. Enflasyonu ölçü alsak rakam daha yukarı çıkardı." dedi.

        "KALE ARKASININ TAMAMINI DEPLASMANA AÇTIK"

        Deplasman tribününe daha fazla kapasite ayrıldığına dikkat çeken Çakmak, "Fenerbahçe taraftarına yüzde 5 kapasiteyi vermiyoruz. Kale arkasının tamamını deplasman seyircisine ayırdık. Yani maçta da 4.700 Fenerbahçe taraftarı olacak." şeklinde konuştu.

        Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

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