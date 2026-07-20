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        Haberler Spor Diğer Güreş Kerem Kamal'dan gümüş madalya

        Kerem Kamal'dan gümüş madalya

        Milli güreşçi Kerem Kamal, Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler grekoromen stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 00:40 Güncelleme:
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        Kerem Kamal'dan gümüş madalya!

        Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler grekoromen stil 63 kiloda Kerem Kamal, gümüş madalyaya uzandı.

        Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de düzenlenen dünya sıralamasına puan veren Polyak Imre, Varga Janos ve Kozma Istvan Turnuvası'nda 63 kiloda Kerem Kamal, mindere çıktı.

        Yarı finalde Rus sporcu Zhambolat Lokyaev'i mağlup eden milli güreşçi, finalde Rus Sergey Emelin'e 5-2 kaybederek gümüş madalyada kaldı.

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