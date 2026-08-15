Konyaspor 4 futbolcuyu kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Yeşil Siyahlılar, 21 yaşındaki sol bek Eric Souleymane Konate, sol kanat Mohamed Samoussy Fofana, Gineli defans oyuncusu Alpha Fofana ve 27 yaşındaki orta saha İbrahima Bah'la 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 17:30 Güncelleme:
Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 4 futbolcuyu renklerine bağladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fildişi Sahili'nden sol bek Eric Souleymane Konate ve orta saha oyuncusu Mohamed Samoussy Fofana, Gineli stoper Alpha Fofana ile orta saha oyuncusu İbrahima Bah ile 5'er yıllık sözleşme imzalandı.
Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Erkek de hazır bulundu.
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