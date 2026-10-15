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        Trabzonspor Avrupa'da 805 gün sonra kazandı

        UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'da KuPS Kuopio ile kozlarını paylaşan temsilcimiz Trabzonspor, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bordo-mavili ekip Trabzonspor, Avrupa kupalarında 805 gün sonra kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 22:51 Güncelleme:
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        Trabzonspor Avrupa'da 805 gün sonra kazandı!

        UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa kupalarında 805 gün sonra kazandı.

        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı! Haberi Görüntüle

        THOMAS REIS İLE İLK GALİBİYET

        Trabzonspor, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'deki başarısını Avrupa kupalarına da taşıdı. Reis yönetiminde Süper Lig'de sahasında Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, KuPS Kuopio takımını da yenerek son 3 resmi maçını kazanma başarısı gösterdi.

        ONUACHU'NUN TALİHSİZLİĞİ

        Trabzonspor'da Paul Onuachu, gol attıktan sonra sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 3. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü atan bordo-mavili futbolcu, golün ardından sakatlandı ve yerini 9. dakikada Franculino Dju'ya bıraktı.

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        Öte yandan, maçın son bölümünde Türk bayrağı ile sahaya giren ve Onana'ya sarılan bir taraftar, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle saha dışına çıkartıldı.

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