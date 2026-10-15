Mardin 1969 Spor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Mardin 1969 Spor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 10. dakikada Zdravko Dimitrov'un golüyle ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Mardin 1969 Spor, puanını 18'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı.
Giriş: 15 Ekim 2026 - 19:14 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Mardin 1969 Spor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mardin 21 Kasım Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 10. dakikada Zdravko Dimitrov attı.
Bu sonuçla beraber üst üste 2. galibiyetini alan Mardin 1969 Spor, puanını 18'e yükseltti. Ligde oynadığı son iki karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen Fatih Karagümrük ise 15 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Mardin 1969 Spor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
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