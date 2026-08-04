Transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, Mohamed Salah'ı transfer ederek yılın bombasını patlattı. Bu transfer spor camiasında büyük yankı uyandırdı.

HASAN TÜNCEL: BEŞİKTAŞ'TAN ÖNCE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Anlaşma sağlandı, el sıkışıldı. Oyuncu yarın Türkiye'ye gelecek ve İstanbul'a inecek. Yapılacak sağlık kontrollerinin hemen ardından Trabzon'a götürülecek.

Bu akşam itibarıyla taraflar el sıkıştı. Resmî imzayı ise yarın İstanbul'da atacak.

Transfer bedeli 17+5 milyon Euro. Ayrıca forma satışlarından da belirli bir pay verilecek. Trabzonspor, anlaşmanın büyük bölümünü sponsor desteğiyle karşılayacak.

Başkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya ile birlikte görüşmeleri yürüttü. Özellikle Başkan Doğan'ın görüşmelere Beşiktaş'tan önce başladığını öğrendim. Beşiktaş daha sonra görüşmelerden çekildi. O süreçte Trabzonspor bir adım öndeydi.

REKLAM

Trabzonspor, Salah'ı maaşının belirli bir bölümünü peşin ödeyerek ikna etti.

Fatih Tekke ile ilgili şu bilgiyi net verebilirim: Fatih Hoca, oyuncunun tüm sağlık raporlarını istedi. Hatta gün gün ne yiyip ne içtiğine kadar tüm detaylara hâkimdi. Oyuncunun günlük raporları Trabzonspor tarafından yakından takip edildi.

🚨 Trabzonspor, Salah ile anlaşma sağladı!



🎙️ @hasanntuncel: Anlaşma sağlandı, el sıkışıldı. Oyuncu yarın Türkiye'ye gelecek ve İstanbul'a inecek. Yapılacak sağlık kontrollerinin hemen ardından Trabzon'a götürülecek.



Bu akşam itibarıyla taraflar el sıkıştı. Resmî imzayı ise… pic.twitter.com/XTQHVTA9F1 — HT Spor (@HTSpor) August 4, 2026

AKSAL YAVUZ: SÜREÇ BÜYÜK BİR GİZLİLİK İÇİNDE YÜRÜTÜLDÜ

Sayın Başkan Ertuğrul Doğan başta olmak üzere bu süreç büyük bir gizlilik içinde ve son derece titizlikle yürütüldü.

2-3 gündür Trabzon'dayım. Salah'ın adının Trabzonspor ile anılması, şehirde bir anda büyük bir moral yükselişine neden oldu. Salah'ın İstanbul'a ve Trabzon'a gelişinde büyük bir coşku yaşanacak.

🚨 Trabzonspor, Salah ile anlaşma sağladı!



🎙️ @AksalYavuz: Sayın Başkan Ertuğrul Doğan başta olmak üzere bu süreç büyük bir gizlilik içinde ve son derece titizlikle yürütüldü.



2-3 gündür Trabzon'dayım. Salah'ın adının Trabzonspor ile anılması, şehirde bir anda büyük bir moral… pic.twitter.com/cLNYqksg1L — HT Spor (@HTSpor) August 4, 2026

REKLAM

MEHMET YILMAZ: TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ BİR TRANSFER

Dün akşamki son yayında da transferin %95 oranında tamamlandığını söylemiştim. Bu, sadece Trabzonspor açısından değil, Türk futbolu için de çok önemli bir transfer oldu.

Özellikle Fatih Hoca'nın böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Trabzonspor'un saha içinde Savic ve Onana gibi liderleri var ancak ön tarafta böyle bir lideri yoktu.

Ben, Salah'ı sadece bir transfer olarak görmüyorum. Böyle bir transfer yaptığınızda, diğer transferlerin de performans grafiği yukarı çıkacaktır. Ben şu an futbola devam ediyor olsaydım, bunun etkisini birebir hissederdim.

Salah, Türk futbolu için çok önemli bir transfer. Ayrıca Trabzonspor'un transfer hamleleri Salah ile de sınırlı kalmayacak. Ben, Trabzonspor'un burada duracağını düşünmüyorum.

🚨 Trabzonspor, Salah ile anlaşma sağladı!



🎙️ Mehmet Yılmaz: Dün akşamki son yayında da transferin %95 oranında tamamlandığını söylemiştim. Bu, sadece Trabzonspor açısından değil, Türk futbolu için de çok önemli bir transfer oldu.



Özellikle Fatih Hoca'nın böyle bir oyuncuya… pic.twitter.com/tUY2cNxORF — HT Spor (@HTSpor) August 4, 2026

REKLAM

HAMZA HAMZAOĞLU: SALAH, TRABZONSPOR'UN OYUN AKLI OLACAKTIR

Salah'ın Trabzon'a gelmesi benim için büyük bir sürpriz. Bu transfer, Trabzon'da çok farklı bir hava estirecek.

Geçen sezon şampiyonluk yarışında son ana kadar zirveyi takip eden Trabzonspor, Fatih Hoca ile birlikte bu sezon hedefini daha da büyüttü. Salah ile güçlenen Trabzonspor, bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olacak.

Trabzonspor, Salah'ın takım liderliğiyle birlikte çok farklı bir hüviyete bürünecektir. Ayrıca Avrupa'da da daha üst seviyeleri hedefleyecektir.

Salah'ın, Trabzonspor'un oyun aklı olacağını düşünüyorum. Salah sadece gol atan ya da asist yapan bir oyuncu değil; çok yönlü bir futbolcu. Kendi oynarken takım arkadaşlarını da oynatabilen, oyunu yönlendirebilen bir niteliğe sahip.

🔴🔵 Trabzonspor, Salah ile anlaşma sağladı!



🎙️ Hamza Hamzaoğlu: Salah'ın Trabzon'a gelmesi benim için büyük bir sürpriz. Bu transfer, Trabzon'da çok farklı bir hava estirecek.



Geçen sezon şampiyonluk yarışında son ana kadar zirveyi takip eden Trabzonspor, Fatih Hoca ile… pic.twitter.com/0bZ7E2Lv6A — HT Spor (@HTSpor) August 4, 2026

REKLAM

HİKMET KARAMAN: TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ

Trabzonspor'u, başkanını ve yönetim kurulunu tebrik etmek gerekiyor. Mohamed Salah, Türk futbolu için büyük bir kazançtır.

Salah, Dünya Kupası tecrübesine sahip önemli isimlerden biri. Oyun içerisindeki zekâsını, top tekniğini ve takımı bir lider gibi yönlendirişini Dünya Kupası'nda gördük.

Müthiş bir sol ayak, yüksek oyun zekâsı, rakibinden önce düşünme, driplinglerle adam eksiltme ve hazırlayacağı asistler... Tüm bunlarla birlikte Salah'ın Türk futboluna ve Trabzonspor'a büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonki performansının üzerine çıkıp şampiyonluğu kovalayacak bir takım olacaktır. Taraftarı da müthiş; takımın 12. adamı olarak her zaman itici güç sağlıyorlar. Salah'ın gelişiyle birlikte bu performansın daha da yukarı çıkacağına inanıyorum.

🔴🔵 Trabzonspor, Salah ile anlaşma sağladı!



🎙️ Hikmet Karaman: Trabzonspor'u, başkanını ve yönetim kurulunu tebrik etmek gerekiyor. Mohamed Salah, Türk futbolu için büyük bir kazançtır.



Salah, Dünya Kupası tecrübesine sahip önemli isimlerden biri. Oyun içerisindeki zekâsını,… pic.twitter.com/dzQIIr4DCc — HT Spor (@HTSpor) August 4, 2026

REKLAM

FATİH AKYEL: TRABZONLULAR ŞAMPİYONLUK HİKAYESİ KONUŞABİLİR

Müthiş bir transfer. Taraftarı ve Türkiye'yi heyecanlandıran bir hamle.

Beşiktaş ile de adı anılmıştı. Bu nedenle bunu bir transfer çalımı olarak da değerlendirebiliriz. Trabzonspor, çok büyük bir transfer gerçekleştirdi.

Türkiye, Salah'ı izlemekten büyük keyif alacaktır. Trabzonlular artık şampiyonluk hikâyesini konuşabilir. Çünkü takım çok iyi bir seviyeye geldi, teknik heyet de güçlü.

Bana göre Trabzonspor, bu ligin en ciddi ve en zorlu takımlarından biri hâline geldi.

🔴🔵 Trabzonspor, Salah ile anlaşma sağladı!



🎙️ Fatih Akyel: Müthiş bir transfer. Taraftarı ve Türkiye'yi heyecanlandıran bir hamle.



Beşiktaş ile de adı anılmıştı. Bu nedenle bunu bir transfer çalımı olarak da değerlendirebiliriz. Trabzonspor, çok büyük bir transfer… pic.twitter.com/1IHJmc6WY3 — HT Spor (@HTSpor) August 4, 2026

EROL BULUT: KALİTESİNİ TARTIŞMAYA GEREK YOK

Mohamed Salah'ın kalitesini tartışmaya gerek yok; üst düzey bir futbolcu. Büyük bir yıldız. 34 yaşında olmasına rağmen yaptıkları ortada.

Trabzonspor'a gelmesi çok güzel bir gelişme. Trabzonspor, bu transferle herkesi şaşırttı.

Geçtiğimiz sezon Fatih Hoca'nın, takımın ve yöneticilerin performansıyla çok başarılı bir dönem geçiren Trabzonspor, bu sezon Salah'ı kadrosuna katarak şampiyonluk yarışında "Biz de varız" mesajını veriyor.

🔴🔵 Trabzonspor, Salah ile anlaşma sağladı



🎙️ Erol Bulut: Mohamed Salah'ın kalitesini tartışmaya gerek yok; üst düzey bir futbolcu. Büyük bir yıldız. 34 yaşında olmasına rağmen yaptıkları ortada.



Trabzonspor'a gelmesi çok güzel bir gelişme. Trabzonspor, bu transferle herkesi… pic.twitter.com/1oh51HxDyb — HT Spor (@HTSpor) August 4, 2026