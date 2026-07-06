Nottingham Forest'ta Oliver Glasner dönemi!

İstanbul'da, iki yıl önce varil içinde yanmış cesedi bulunan Mustafa Bayraktar cinayetiyle ilgili olarak Batın Dalga ve annesi Hasret Dalga'yı gözaltına alındı. Batın Dalga, maktul Mustafa Bayraktar'ı, annesine sarkıntılık yaptığı için öldürdüğünü söyledi. Tutuklanan anne ile oğlu müebbet hapis ceza... Daha Fazla Göster

İstanbul'da, iki yıl önce varil içinde yanmış cesedi bulunan Mustafa Bayraktar cinayetiyle ilgili olarak Batın Dalga ve annesi Hasret Dalga'yı gözaltına alındı. Batın Dalga, maktul Mustafa Bayraktar'ı, annesine sarkıntılık yaptığı için öldürdüğünü söyledi. Tutuklanan anne ile oğlu müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 2 sanık hakkında da 'İyi hal indirimi' uygulayıp, cezalarını 25'er yıla düşürdü (DHA) Daha Az Göster