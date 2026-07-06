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        Haberler Spor Futbol İngiltere Nottingham Forest'ta Oliver Glasner dönemi!

        Nottingham Forest'ta Oliver Glasner dönemi!

        İngiltere Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest, teknik direktörlük koltuğuna Oliver Glasner'in getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 12:34 Güncelleme:
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        Nottingham'da Oliver Glasner dönemi!

        İngiltere Premier Ligi ekibi Nottingham Forest'ta teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildiğini duyuruldu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Avusturyalı teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Glasner'in liderliği, taktiksel uzmanlığı ve kazanma zihniyeti onu, kulübü bir sonraki aşamaya taşıyacak ideal kişi yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

        Glasner, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 2022'de UEFA Avrupa Ligi, İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile de 2026'da UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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