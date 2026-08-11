İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da kariyerini sürdüren Portekizli futbolcu Rafael Leao, hakkında çıkan transfer haberlerine dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

27 yaşındaki yıldız, "Aklım tamamen sahada: Her maçta ve her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayım. Herhangi bir spekülasyonu ve asılsız haberi önlemek için tekrar ediyorum ki, tüm çıkarlarımın yönetimini uzun zamandır sadece aileme ve avukatlarıma emanet ettim. Başka hiç kimse benim adıma konuşmaya yetkili değildir. Odak noktam bir sonraki hedefler." ifadelerini kullandı.

Milan'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor...