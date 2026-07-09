Rıdvan Yılmaz: Çok agresif bir Beşiktaş olacak!

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, Slovakya kampında HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı.

"ASKERİ KAMPTA GİBİYİZ"

Çalışmalarımız yoğun. Arzulu ve istekliyiz. Hocamız zaten çok fazla şey istiyor, antrenmanlarda da bunu gösteriyor. Böyle sert kamplar oyuncular için iyidir. Sezon içerisinde biraz daha oyuncunun yükünü alır. Şu anda keyifli geçiyor. Kolej havası var diyemem ama askeri kampta gibiyiz yani antrenmanlarda.

🔹 "Kolej havası var diyemem ama askeri kampta gibiyiz."



🎙️ Rıdvan Yılmaz: Çalışmalarımız yoğun. Arzulu ve istekliyiz. Hocamız zaten çok fazla şey istiyor, antrenmanlarda da bunu gösteriyor. Böyle sert kamplar oyuncular için iyidir. Sezon içerisinde biraz daha oyuncunun yükünü… pic.twitter.com/fwlqxlTswM — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2026

"HOCA YÜZDE 100 PERFORMANS İSTİYOR"

Hoca şöyle, yani antrenman dışında oyuncuları çok fazla sıkan bir hoca değil. Ama saha içerisinde yüzde yüz konsantre, yüzde yüz performans isteyen bir hoca. Neredeyse sahada yürütmeyen bir hoca, öyle söyleyeyim.

🗣️ @ogzhngenc: Vincenzo Italiano'ya dair ilk izlenimlerin neler?



🎙️ Rıdvan Yılmaz: Hoca şöyle, yani antrenman dışında oyuncuları çok fazla sıkan bir hoca değil. Ama saha içerisinde yüzde yüz konsantre, yüzde yüz performans isteyen bir hoca. Neredeyse sahada yürütmeyen bir hoca,… pic.twitter.com/WmImRdNIt1 — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2026

"ÇOK AGRESİF BİR BEŞİKTAŞ OLACAK"

Vincenzo Italiano'nun istediği oyunu oynatacak gücümüz var. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek çok dirençli, rakibi bunaltan ve çok agresif bir Beşiktaş olacak. Bunu kontrollü ve güzel bir şekilde yapmamız lazım. Hocanın sisteminde istekleri yüzde 100 sahaya yansıtırsak çok agresif bir Beşiktaş olacak.

🎙️ Rıdvan Yılmaz: Vincenzo Italiano'nun istediği oyunu oynatacak gücümüz var, agresif bir Beşiktaş olacak.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/8J6r9J5cPW — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2026

"HOCA BÜTÜN OYUNCULARA BİR ŞEYLER KATMAK İSTİYOR"

Ben hocanın, özellikle bütün oyunculara bir şeyler katmak istemesini çok beğendim. Ben ya da herhangi bir altyapıdan çıkmış oyuncu da olsa dahi, hoca herkese bir şey katma isteğinde. Hoca, özel özel bütün oyuncularla; defans bölgesiyle, bek bölgesiyle, orta sahayla, forvetle ne yapmak istediklerini hepsini oyunculara iletiyor zaten.

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🗣️ @ogzhngenc: Maçlarda hocanın iki bek bölgesine de özel bir ilgisi olduğunu gördük.



🎙️ Rıdvan Yılmaz: Ben hocanın, özellikle bütün oyunculara bir şeyler katmak istemesini çok beğendim. Ben ya da herhangi bir altyapıdan çıkmış oyuncu da olsa dahi, hoca herkese bir şey katma… pic.twitter.com/Fbtg9zR3tt — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2026

"BEŞİKTAŞ'A KATKI SAĞLAMA DERDİNDEYİZ"

Kassoum Ouattara ile aramızdakine rekabet demeyelim, Beşiktaş'a katkı sağlama derdindeyiz. O da elinden gelen her şeyi yapacaktır, bizim yükümüzü hafifletecektir. Onunla birlikte inşallah çok güzel bir sezon geçirip başarılı oluruz.

Yeni transferlerin hepsi bildiğimiz isimler. Çok önemli ve değerli isimler, ellerinden geleni yapacaklarından bir şüphem yok. Buranın şartlarına alıştıktan sonra çok keyif alacaklarını ve Beşiktaş'a da daha yararlı olacaklarını düşünüyorum.

🗣️@ogzhngenc: Kassoum Ouattara ile görüşlerin neler?



🎙️ Rıdvan Yılmaz: Rekabet demeyelim, Beşiktaş'a katkı sağlama derdindeyiz.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkCXr7 pic.twitter.com/eYzrU8wOaB — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2026

"ERSİN GİTTİĞİNDE ÇOK DUYGULANDIM"

Ben kendim giderken de çok duygulanmıştım. Ersin gittiğinde de çok duygulandım. Yani o benim kardeşim. Açıkçası belki 15 sene, 10 sene birlikteydik her gün. Allah inşallah ona kalbi kadar güzel bir kariyer nasip eder.

🗣️ @ogzhngenc: Ersin'in ayrılığına dair neler söylemek istersin?



🎙️ Rıdvan Yılmaz: Ben kendim giderken de çok duygulanmıştım. Ersin gittiğinde de çok duygulandım. Yani o benim kardeşim. Açıkçası belki 15 sene, 10 sene birlikteydik her gün. Allah inşallah ona kalbi kadar güzel… pic.twitter.com/OMmx7XKvRs — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2026

"ÇOK KRİTİK YERLERDE PUANLAR KAYBETTİK"

Ben her zaman kendime bakarım, aynaya bakarım. Ben burada birilerini suçlayacak karakterde bir insan değilim. Şöyle söyleyeyim; ben bu futbol konusunda her zaman oyuncuların dönüp önce kendisine bakması gerektiğini düşünürüm. Ben keza öyle yapıyorum açıkçası. Çok kırıcı mağlubiyetler aldık, çok kritik yerlerde kötü puanlar kaybettik. Çok basit puanlar kaybetmeseydik geçen sezon belki de yarışta olacaktık.

🎙️ Rıdvan Yılmaz: Ben her zaman kendime bakarım, aynaya bakarım. Ben burada birilerini suçlayacak karakterde bir insan değilim. Şöyle söyleyeyim; ben bu futbol konusunda her zaman oyuncuların dönüp önce kendisine bakması gerektiğini düşünürüm. Ben keza öyle yapıyorum açıkçası.… pic.twitter.com/AFTrSlWLIT — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2026

"HEDEFİM MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNMEK"

İlk hedeflerimden biri yeniden milli takıma dönmek. Orada çok kıymetli oyuncular ve arkadaşlarım var. Burada performans verdiğim sürece orasının kaçınılmaz olduğunu biliyorum. Benim Vincenzo Montella'yla iletişimim hiç olmadı, bence buna gerek de yok. Çünkü burada performans verdiğim sürece oraya gideceğime inanıyorum. En son Rangers'ta iletişimimiz olmuştu, bana gerekenleri söylemişti. Milli takım her zaman benim hedefimde...

🎙️ Rıdvan Yılmaz: İlk hedeflerimden biri yeniden milli takıma dönmek. pic.twitter.com/FYwHcnyNRq — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2026

"GENÇ KARDEŞLERİMİN AÇ VE İSTEKLİ OLMASINI İSTERİM"

Genç kardeşlerimin hepsini çok seviyorum, çok da güzel kamp geçiriyorlar. Her biri çok istekli ve arzulu, buraya gelebilecek oyuncular olduğunu düşünüyorum. Burada kalabilmek için aç olmak lazım, onların da aç ve istekli olmasını isterim. Buranın imkansız olmadığını bilmelerini isterim. Hırslarından, açlığından, profesyonelliğinden, davranış ve ahlaklarından bir şey kaybetmeden buraya yürüyebileceklerine inanıyorum. İnşallah benim onlara inandığım gibi onlar da kendilerine inanıyordur.

🎙️ Rıdvan Yılmaz: Genç kardeşlerimin aç olmasını isterim, onlara da söylüyorum. pic.twitter.com/aJNZ1yjp2q — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2026

"BAŞKANIMIZIN NİŞANA GELMESİ ÇOK KIYMETLİYDİ"

Nişanlandığım gün çok anlamlı bir gün. Başkanımızla ben zaten bu olayı aşağı yukarı 3-4 ay önceden planladığımızda başkana iletmiştim. O da, "Tamam oğlum, gelirim." dedi. Başkan sağ olsun, verdiği sözü tuttu. Ben açıkçası şaşırdım. Ama bu çok güzel bir şey. Onun oraya gelmesi hepimiz açısından çok kıymetliydi.

🗣️ @ogzhngenc: Kız isteme günün hocanın imza törenine denk gelmişti, hatta başkan senin yanına gelmişti. O günü anlatır mısın?



🎙️ Rıdvan Yılmaz: Çok anlamlı bir gün. Başkanımızla ben zaten bu olayı aşağı yukarı üç dört ay önceden planladığımızda başkana iletmiştim. O da, "Tamam… pic.twitter.com/fjcZruSrqw — HT Spor (@HTSpor) July 9, 2026

"GEÇEN SENE ZOR BİR SÜREÇTİ"

Geçen sene evet, gerçekten zor bir süreçti. Ama bu futbolun bir parçası. Yani taraftara mesajımız... Taraftara mesajımız değil de bence kendi içimizde bir mesaj vermek çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Yani oyuncular olarak bu kulübün büyüklüğünü, bu camianın büyüklüğünü kendi içimizde oturttursak, o kültürü kendi içimizde kabullenirsek bence taraftar zaten bundan memnun kalacaktır.