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        Veysel Bilen: Bu sezon daha zor olacak!

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Başkan Vekili Veysel Bilen, 2026-2027 futbol sezonunun geçen sezondan daha zor olacağını bildiklerini ve hazırlıklarını ona göre yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        "Bu sezon daha zor olacak!"

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, sezon öncesi hazırlıkları ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Yeni sezona Göztepe karşısında galip gelerek başlamak istediklerinin altını çizen Veysel Bilen, "2026-2027 sezonunun bir önceki sezondan daha zor olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda 2 hazırlık kampı süreci geçirdik. Hollanda ve Türkiye'deki hazırlık maçlarıyla lige hazır hale geldik. Geçen yıl Göztepe karşılaşması ile sezonu tamamlamıştık. Bu yıl Göztepe maçıyla lige başlıyoruz. İnanıyorum ki kaldığımız yerden devam etmek adına Göztepe karşısında evimizde zorlu bir mücadeleye gireceğiz. Hedefimiz evimizde kazanarak lige başlamak" dedi.

        "GELEN TRANSFERLER POZİTİF ETKİ YAPACAK"

        Yeni transferlerin takıma uyum sağlamasıyla Samsunspor'un başarısının katlanacağını ifade eden Veysel Bilen, "Kadrodan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Gidenlere emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni transferlerimiz takıma ve şehre süratle adapte oldular. Kolej takımı hüviyetinde çalışmalarımızı sürdürdük. Hocamızın görevine devam etmesi, teknik heyette değişiklik olmaması Samsunspor adına önemli. Gelen arkadaşlarımız, eksik bölgelerimizin giderilmesi anlamında takıma pozitif etki yapacak oyuncular olarak değerlendiriyoruz. Transfer politikamız doğrultusunda gelen arkadaşlar oldukça genç ancak genç olduğu kadar da tecrübeli ve sürekli forma giyen futbolculardan oluşuyor. Takımımıza uyumlarını ne kadar kısa sürede yapabilirsek ligde de o denli başarılı olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

        "KUSURSUZ BİR TAKIM OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Yapılan ve yapılacak hamlelerle kusursuz bir takım oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Bilen, "Samsunspor'un olduğu her yerde mücadele ve başarı esastır. O anlamda bu sezon da başarılı olmak istiyoruz. Bu konuda da en büyük destekçimiz taraftarımız olacak. Kendi evimizde aldığımız güzel sonuçların arkasında taraftarımız var. Seyirci desteğinin önemini her maçta görüyoruz. Bu anlamda taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Oyuncu arkadaşlarımızın mücadelelerine ortak olmalarını istiyoruz. Sahada mücadele eden kardeşlerimize destek verdiğimiz sürece sezon bittiğinde Samsunspor hedeflediği noktada ligi bitirecektir. Samsunspor olarak tam anlamıyla lige hazırız. Taraftarımızın içi rahat olsun. Eksiklerimizi giderme yolunda çalışmalar sürüyor. Giden arkadaşlarımız olursa da onların yerine takviyeler yaparak kusursuz bir Samsunspor oluşturma ve geleceğe yatırım yapacak, aynı zamanda gelişimini sürdüren bir takım olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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