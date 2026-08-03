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        Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalması halinde Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Siyah-beyazlılar 3. eleme turunda Hradec Kralove'ye elenmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:20 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu!

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kupa 2'deki temsilcimiz Beşiktaş'ın da play-off'a kalması halinde muhtemel rakipleri netleşti.

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, Çekya temsilcisini elemesi durumunda Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle play-off turunda kozlarını paylaşacak.

        Beşiktaş 3. eleme turunda elenmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda yoluna devam edecek.

        BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI NE ZAMAN?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile ilk maçı 6 Ağustos Perşembe günü deplasmanda; ikinci maçı ise 13 Ağustos Perşembe günü kendi sahasında oynayacak.

        Her sonuçta yoluna Avrupa'da devam edecek siyah-beyazlılar; play-off turundaki maçları ise 20 ve 27 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

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