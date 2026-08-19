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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu!

        Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın 2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 14 kişilik kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        İşte Sultanlar'ın Avrupa Şampiyonası kadrosu

        2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu duyuruldu.

        Son Avrupa şampiyonu ay-yıldızlıların, 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde İstanbul'un yanı sıra Çekya'nın Brno, Azerbaycan'ın Bakü ve İsveç'in Göteborg kentlerinde gerçekleştirilecek organizasyondaki kadrosu belli oldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

        Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş

        Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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        #Filenin Sultanları
        #Avrupa Voleybol Şampiyonası
        #A Milli Kadın Voleybol Takımı
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