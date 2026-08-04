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        Milan'dan Rafael Leao açıklaması!

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için yarıştığı Rafael Leao hakkında Milan cephesinden açıklama geldi. Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim, Portekizli vatandaşının geleceği hakkında, "Rafa, Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı, bu yüzden mutlu olmalı. Mutlu ve motive olduğunu hissediyorum. Transfer penceresinin sonuna kadar ne olacağını bilmiyorum, ama grubun gerçekten birlik içinde olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Milan'dan Leao açıklaması!

        Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

        Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Portekizli öğrencisinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Inter ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi konuşan Portekizli teknik adam, Rafael Leao'nun diğer takım arkadaşları gibi mutlu olduğunu ve Milan'da oynadığı için kendini şanslı hissetmesi gerektiğini belirtti.

        41 yaşındaki çalıştırıcı, Leao hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

        "LEAO MUTLU VE MOTİVE"

        "Tüm oyuncular gerçekten çok iyi çalışıyor: hem ilk günden itibaren başlayanlar hem de daha sonra gelenler. Rafa, Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı, bu yüzden mutlu olmalı. Mutlu ve motive olduğunu hissediyorum. Transfer penceresinin sonuna kadar ne olacağını bilmiyorum, ama grubun gerçekten birlik içinde olduğunu hissediyorum. Önemli olan, işler zorlaştığında bu ruhu korumak. Bu kulüpte her maçı kazanmanız gerekiyor ve bunun için sezon boyunca doğru ruhu korumamız gerekiyor. Bu yüzden Leao'da diğer oyunculara kıyasla herhangi bir fark görmedim, hissetmedim. Herkesin çok zorlu bir sezona başlamaya hazırlandığını hissediyorum."

        Milan'dan ayrılması beklenen Rafael Leao'nun ismi Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Manchester United'la da anılıyor. Portekizli yıldız kanat oyuncusunun yeni sezondaki adresi merak konusu...

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