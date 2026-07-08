Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
Transferde hareketli saatler yaşayan Beşiktaş, Salih Özcan'ı da İstanbul'a getiriyor. Siyah-beyazlılar, milli futbolcunun sağlık kontrolü ve resmi imza için bu akşam saat 23.25'te İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 12:00 Güncelleme:
Beşiktaş bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund'da forma giyen milli orta saha oyuncusu Salih Özcan ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Salih Özcan'ın bu akşam saat 23.25'te İstanbul'a geleceği belirtildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir.
Salih Özcan’ı taşıyan uçak 23.25’te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır."
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