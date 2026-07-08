Toprak Razgatlıoğlu, sponsoru Prometeon ile sözleşme yeniledi

Prometeon, 2022'den bu yana işbirliği yaptığı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile olan sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üç kez Dünya Superbike Şampiyonası şampiyonu olan Razgatlıoğlu, yeni sezonda MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk sporcu olarak pistlere çıkıyor.

Şirket, Dünya Superbike Şampiyonası'ndan bu yana desteklediği Razgatlıoğlu'na yeni dönemde de sponsorluk desteği vermeyi sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prometeon Geniş Avrupa Bölge Üst Yöneticisi (CEO) Gökçe Şenocak, Toprak Razgatlıoğlu'na verdikleri desteği ve sürdürdükleri işbirliğini bir yıl daha uzatmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Toprak Razgatlıoğlu da uzun yıllardır devam eden işbirliğinin sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yarışmak ve ülkemi bu seviyede temsil eden ilk Türk sporcu olmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Bu yeni yolculukta da birlikte önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.