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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral'dan en güzel gol teşekkürü

        Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral'dan en güzel gol teşekkürü

        Yeşil Burun Adaları formasıyla Arjantin karşısında 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golünü kaydeden Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Sidny Lopes Cabral, çok mutlu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 19:57 Güncelleme:
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        Cabral'dan en güzel gol teşekkürü!

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın Trabzonsporlu sol beki Sidny Lopes Cabral'ın Arjantin'e attığı gol, organizasyonun en güzel golü seçildi.

        EN GÜZEL GOL ÖDÜLÜ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

        Cabral, açıklamasında, Arjantin maçında attığı golün 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü seçilmesine ilişkin "Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Dünya Kupası'ndaki en güzel gol ödülünü kazandım. Bu an için ne kadar minnettar olduğumu tarif edemem." ifadelerini kullandı.

        Bordo-mavili oyuncu, yeni sezonda Trabzonspor formasıyla da aynı başarıları tekrarlamak istediğini aktararak "Umarım bu sezon Trabzonspor için yine böyle goller atabilirim." dedi.

        Cabral, sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren bordo-mavili takımın yarın akşamki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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