Sporting Cristal - Melgar karşılaşma önü

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sporting Cristal, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Melgar takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Sporting Cristal 11 puanla 2. sırada, Melgar 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Sporting Cristal son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Melgar son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 416. İddaa'da Sporting Cristal kazanır 1.55, berabere biter 3.10, Melgar kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Sporting Cristal son haftadaki Universitario müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Melgar ise Comerciantes Unidos karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Sporting Cristal, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sporting Cristal, kendi sahasında 10 gol attı, 3 gol yedi.

Melgar ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Melgar, 4 gol atarken 3 gol yedi.

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