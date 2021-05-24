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Spotify'a, 'Apple Watch’a indir' özelliği eklendi

Spotify, çevrimdışı ve telefonsuz bir ‘audio’ deneyimi için Apple Watch’a “İndir” özelliğini getirdiğini duyurdu.

Spotify, Apple Watch’a 'İndir' özelliği ekledi - Haberler
HABERTURK.COM

Spotify, Premium kullanıcıların sevdikleri çalma listeleri, albümleri ve podcast’leri Apple Watch’a indirmelerini sağlayacak özelliği kullanıcılarına sundu.

Spotify’ın Premium paketine abone olanlara sunduğu bu yeni özelliği kullanabilmek için şu adımları izlemek gerekiyor:

- Saatinize indirmek istediğiniz müzik ve podcast’leri bulun

- Çalma listesi, albüm ya da podcast yayınını seçin ve üç nokta (...) simgesine dokunun, sonrasında “Apple Watch’a İndirin” seçeneğini tıklayın.

- İndirme durumunu takip etmek için saat içerisindeki “İndirilenler” bölümüne gidin.

- Çalma listeleri, albümleri ya da podcast’leri kitaplığınıza indirdikten sonra, her birinin isminin yanında küçük yeşil oklar göreceksiniz.

TELEFONSUZ MÜZİK DENEYİMİ

Kullanıcılar için çevrimdışı ve telefonsuz audio deneyimi sunan, watchOS 6.0 ve üstü işletim sistemi ile Apple Watch Series 3 ve daha üstü modellere gelen yeni çevrimdışı özellik, önümüzdeki haftalarda dünya genelinde tüm Premium kullanıcılara sunulacak.

Spotify, Apple Watch uygulamasında ayrıca şu diğer özelliklerin de yer aldığını duyurdu:

Bağlan ve Kontrol Et: Tüm kullanıcılar istedikleri içerikleri çalmak, duraklatmak ve şarkı ya da podcast’leri atlamak gibi kontrol özelliklerini bileklerindeki saate dokunarak kullanabiliyor.

Streaming: Premium kullanıcıları, sevdikleri içerikleri saati üzerinden dinleyebiliyor. Buna ek olarak şimdi de müzik dinlemek için telefonlarının yanlarında olması gerekmiyor.

Siri entegrasyonu: Kullanıcılar, Apple Watch'taki Siri desteğiyle, "Merhaba Siri" diyerek ve ardından sevdikleri şarkıları, sanatçıları, albümleri, çalma listelerini ve podcast'ler için çalma komutu verebiliyor. Ayrıca müzikleri beğenip, o anda neyin çaldığını sorabiliyor ve ses, şarkı atlama, çalma ve duraklatma gibi medya ayarlarını kontrol edebiliyor.

Apple Watch kullanıcılar tarafından bir süredir beklenen bu özellik, geçen haftalarda bir diğer dijital müzik dinleme platformu Deezer’a a gelmişti.

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