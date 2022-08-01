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Sri Lanka'dan yardım çağrısı 0:00 / 0:00

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Agence France-Press'in (AFP) haberine göre, Sri Lanka'daki ekonomik kriz her 10 kişiden 9'unu devlet yardımına bağımlı hale getirdi. Geçtiğimiz günlerde, çocukların beslenme ihtiyacını karşılamak için acil çağrı yapıldı. Kadın ve Çocuk İşleri Bakanlığı, açlıkla mücadele edebilmek için yardıma ihtiyaçları olduğunu açıkladı.

Sekreter Neil Bandara Hapuhinne, AFP'ye verdiği demeçte, COVID-19 pandemisinin ülke ekonomisini etkilediğini ve şu an krizin de etkisiyle durumun daha da kötüleştiğini açıkladı.

ÇOCUKLAR YETERSİZ BESLENİYOR

Neil Bandara Hapuhinne, 2021 yılında ülkede yaşayan 5 yaş altı çocukların 570 bininden 127 bininin beslenmeden yoksun olduğunu açıkladı.

COVID-19 pandemisinden sonra enflasyonun, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatını artırdığı belirtildi. Nüfusun %90'ının devlet yardımına ihtiyacı olduğu da ifade edildi.

Sri Lanka'da enflasyon Temmuz 2022'de %60.8 olarak açıklanmıştı. Ekonomistler ise enflasyonun Zimbabwe'de %100'ün üzerinde olduğunu söyledi.

UNICEF, Sri Lanka'daki çocukların ekonomik kriz nedeniyle temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu belirterek bağış çağrısında bulundu.

Yeni Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) görüşmelere başladığını duyurdu. Gotabaya Rajapaksa, geçtiğimiz aylarda ekonomik krizin protesto edilmesi sonucu istifa etmişti.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.