St Patrick`s Ath - Waterford United sahaya çıkıyor

St Patrick`s Ath ve Waterford United, 31 Ağustos 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. 37 puanlı St Patrick`s Ath 6. sırada bulunuyor, Waterford United 47 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi St Patrick`s Ath, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Waterford United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 270. İddaa'da St Patrick`s Ath kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Waterford United kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

St Patrick`s Ath son hafta oynanan Cork City maçında 1-1 berabere kaldı.

Waterford United ise Derry City karşılaşmasında 1-2 kazandı.

St Patrick`s Ath, evinde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 17 gol yedi.

Waterford United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Waterford United, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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