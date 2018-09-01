St. Pauli - Köln maç önü

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. St. Pauli, 02 Eylül 2018 Pazar günü Köln takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:30. 6 puanlı St. Pauli 6. sırada bulunuyor, Köln 7 puana sahip ve 1. sırada. St. Pauli son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Köln son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 600 kodlu maçı oynayanlar; St. Pauli galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.00, Köln galibiyet oranı 1.80. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

St. Pauli son haftadaki Köln müsabasında 0-3 yenildi.

Köln ise St. Pauli karşılaşmasında 0-3 kazandı.

St. Pauli, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. St. Pauli, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Köln, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Köln, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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