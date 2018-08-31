Stenhousemuir - Dumbarton maçı istatistikleri

Stenhousemuir ve Dumbarton, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İskoçya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 3 puanlı Stenhousemuir 9. sırada bulunuyor, Dumbarton 4 puana sahip ve 8. sırada. Stenhousemuir son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dumbarton, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 434 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Stenhousemuir kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.30, Dumbarton sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Stenhousemuir önceki hafta Dumbarton mücadelesinde 5-0 kazandı.

Dumbarton, Stenhousemuir karşılaşmaında 5-0 yenildi.

Stenhousemuir, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Stenhousemuir, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Dumbarton, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Dumbarton, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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