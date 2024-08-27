Stephen Kenny: Başakşehir'in tur için favori olduğunu düşünüyorum

St. Patrick's Athletic Teknik Direktörü Stephen Kenny, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Başakşehir'e konuk olacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

"İKİ TAKIM DA BİRBİRİNİ TEST ETTİ" Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stephen Kenny, "Yarınki maçı bekliyoruz. İlk maçta iki takım da birbirini test etti. Çok taktiksel bir maç oldu. Yarınki maç için de oldukça heyecanlıyım." dedi.

"TURUN FAVORİSİ BAŞAKŞEHİR" İki takımın tur şansını da değerlendiren Kenny, "Başakşehir oldukça güçlü bir takım. Başakşehir'in tur için favori olduğunu düşünüyorum. Türkiye Ligi zor bir lig ve bu ligde şampiyon oldular, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiler. Biz ilk kez bu şansı elde ediyoruz, gruplara kalırsak kulüp tarihimiz için ilk olacak. Başakşehir güçlü bir takım ama oyuncularımız için de tarihe geçmeleri için büyük fırsat. Zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.