Strommen - Kongsvinger maçı heyecanı

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Strommen, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Kongsvinger takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 13 puanlı Strommen 14. sırada bulunuyor, Kongsvinger 23 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Strommen, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kongsvinger, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 522 kodlu maçı oynayanlar; Strommen galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Kongsvinger galibiyet oranı 0.00.

Strommen son hafta oynanan Bodo Glimt maçında 1-6 yenildi.

Kongsvinger, Tromsdalen karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Strommen, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 15 gol yedi.

Kongsvinger, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kongsvinger 12 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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