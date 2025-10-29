Su baskınlarını önlemek evde başlar

Özlenen, beklenen yağmurlar sonunda geldi; ancak yağışla birlikte su baskınları da artıyor. Uzmanlara göre sorun sadece yağmur miktarı değil, evlerde ve sokaklarda yaptığımız yanlışlar.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk, su baskınlarını önlemek için herkesin dikkat etmesi gereken temel noktaları şöyle sıralıyor:

ISLAK MENDİLLER YAĞ KÜTLESİ OLUŞTURUYOR

Islak mendilleri tuvalete atmayın: Suda çözünmeyen ıslak mendiller, kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinde maliyetli hasarlara ve sık tıkanıklıklara yol açar; yağışlı havalarda taşkınları, bodrum su basmalarını ve pompa arızalarını tetikler.

KANALİZASYON SİSTEMİ ÇÖP ATMA YERİ DEĞİL

Islak mendil ve kullanılmış yağlar giderlere atıldığında kanal içinde “fatberg” (yağ kütlesi) oluşur: Bu kütleler hatları tıkar, çevrede ciddi koku kirliliğine neden olur ve yağmurlu havalarda rögarlardan taşmayı artırır.

REKLAM

Evsel atıklarınızı kanalizasyona değil, belediyenin sağladığı katı atık hizmetlerine verin: Kanalizasyon sistemi çöp atma yeri değildir.

ÇALINAN RÖGARLARI BELEDİYEYE BİLDİRİN

Kayıp veya çalınan rögar kapaklarını belediyeye bildirin: Kapaklar, kum, taş ve atıkların kanala düşmesini önler; güvenlik sağlar, kötü kokuların ve hamam böceklerinin sistemden çıkmasını engeller.