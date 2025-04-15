Su deposu değil sahte alkol!
Kocaeli'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 12 ton sahte alkol ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 12 ton sahte alkol ele geçirildi.
DHA'nın haberine göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Körfez ilçesindeki bir imalathaneye baskın yaptı.
Adreste yapılan aramada, 12 ton sahte alkol, 6 ayrıştırıcı filtre ünitesi, 1 adet 12 başlıklı doldurma ve paketleme ünitesi ele geçirildi.
9 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.