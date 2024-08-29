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        Haberler Gündem Güncel Su seviyesi düşen Gölköy Baraj Gölü'nde yarım ada oluştu | Son dakika haberleri

        Su seviyesi düşen Gölköy Baraj Gölü'nde yarım ada oluştu

        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesi sonucu yarım ada görüntüsü ortaya çıktı. Gölde kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 10:48 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:48
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        Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'nda karın erimesi ve sağanaklarla derelerden gelen suyla ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde su seviyesi, havaların sıcak seyretmesiyle temmuz ayında yüzde 68'e düştü.

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        Haziran ayı itibarıyla çiftçilerin sulama ihtiyacının da karşılanmasıyla bu oran ağustosta yüzde 35'e kadar geriledi.

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        Suyun azalmasıyla gölde yarım ada oluştu.

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        4 AYLIK İÇME SUYU KALDI

        Gölde kentin 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi. Bunun üzerine Bolu Valiliği tarafından tarım arazilerine su verme işlemi durduruldu, çiftçilere bilgilendirme mesajı gönderildi.

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        Suyun azaldığı gölün kıyısında bazı kişiler ata bindi, bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı. Amatör balıkçılar ise balık tuttu.

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        Gölköy Baraj Gölü'ndeki su seviyesi havadan görüntülendi.

        #Bolu
        #kuraklık
        #baraj
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