CHP tarafından yapılan teklif eğer kabul edilecek olursa, İSKİ faturalarında yaklaşık yüzde 40 oranından bir indirim sağlanacak.

Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İETT’nin öğrenciler için verdiği, aylık 85 TL’lik öğrenci kartında indirim yapılması teklifi de komisyona gönderildi. CHP söz konusu öğrenci kartının aylık 50 TL olmasını teklif etmişti. Ancak Ak Parti grubu, kart bedelinin 40 TL olmasını teklif etti. Çarşamba günü teklifin İBB Meclisi’nde kabul edilmesi halinde 85 TL’lik öğrenci kartı 40 TL olacak.

Dini ve resmi tatillerde toplu ulaşımın ücretsiz olması teklifi de komisyonlara havale edildi.