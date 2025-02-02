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        Haberler Bilgi Ekonomi Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 TEFE TÜFE Kira artış oranı yüzde kaç olacak?

        Şubat ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2025 TEFE TÜFE Kira artış oranı yüzde kaç olacak?

        TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon oranı sonrası kira zammı oranı belirleniyor. Kira artışı öncesinde kira zammı üzerinde etkili olan enflasyonun yeni rakamları değerlendiriliyor. Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor. Son rakamlar takip ediliyor. Peki, kira artış oranı ne kadar, belli oldu mu? İşte, yanıtlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 15:35 Güncelleme: 02.02.2025 - 15:37
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        Ev sahibi ve kiracı arasındaki sözleşmede kira zammı oranını belirleyen TEFE TÜFE verileri, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanıyor. 2025 Şubat kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç soruları da arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 2025 Şubat ayı konut ve işyeri kira artış oranı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

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        ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Şubat ayı kira artış oranı da enflasyon oranlarının açıklanması ile hesaplanacak.

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

        Geçtiğimiz aylarda kira zamlarında uygulanan %25'lik sınır kaldırılmış ve yeniden enflasyon oranlarına dayalı sisteme geçilmişti. Kira artışları, TÜFE oranları temel alınarak hesaplanıyor.

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        GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        12 aylık enflasyon ortalama verisi 58,51 oldu. Buna göre, Ocak ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara da yüzde 58,51 oranında zam yapıldı.

        ÖRNEK KİRA ARTIŞ HESAPLAMA

        Zamsız kira bedeli: 10.000 TL

        Kira zam oranı: yüzde 58,51

        Kira zam bedeli: 5.851 TL

        Zamlı kira bedeli: 15.851 TL

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