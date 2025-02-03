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        Haberler Gündem Suç örgütü üyesini yurt dışına kaçırdığı iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

        Suç örgütü üyesini yurt dışına kaçırdığı iddia edilen 7 şüpheli tutuklandı

        Kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünde faaliyet gösterdiği öne sürülen şüpheliyi yurt dışına çıkardığı iddiasıyla aralarında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K'nın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı

        Giriş: 03.02.2025 - 19:47 Güncelleme: 03.02.2025 - 19:48
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        Sarallar çetesinde 7 kişi tutuklandı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve hakkında yakalama kararı bulunan Turan Y'nin yurt dışına çıkarılmasını sağladığı tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadeleri alındı.

        Savcılık, aralarında Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K, gümrük muhafaza memuru B.A'nın da bulunduğu 7 şüpheli, "suçluyu kaçırma", "göçmen kaçakçılığı" ve "silahlı suç örgütüne yardım etme" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesinin ardından tutuklandı

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "suçluyu kayırma" ve göçmen kaçakçılığı" suçlarına karıştığı tespit edilen Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü M.D.K. 31 Ocak'ta yakalanmıştı.

        Polis ekipleri, soruşturma kapsamında 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

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