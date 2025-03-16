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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Suçlu'nun galası yapıldı

        'Suçlu'nun galası yapıldı

        Bulut Kırbaş'ın yönettiği, başrollerinde Ömür Kayakırılmaz, Ali Hasan Sepetçi, Serap Can ve Aslı Demirbaş'ın yer aldığı Suçlu adlı kısa filmin galası AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 14:08 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:08
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        'Suçlu'nun galası yapıldı
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        Senarist ve yönetmen Bulut Kırbaş’ın yaklaşık bir yıl boyunca titizlikle üzerinde çalıştığı Suçlu adlı kısa film, 2024’ün son günlerinde tamamlandı. Görüntü yönetmenliğini Akan Açıksöz’ün üstlendiği filmin kurgusu Ali Can Tuncer’e ait. Başrollerinde Ömür Kayakırılmaz, Ali Hasan Sepetçi, Serap Can ve Aslı Demirbaş’ın yer aldığı yapım, geçtiğimiz günlerde AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleştirilen gala gösterimiyle izleyiciyle buluştu. Sinema dünyasından birçok oyuncu, yönetmen, yapımcı ve sektör profesyonelinin katıldığı gala, büyük ilgi gördü. 18 dakikalık film, izleyicilerden tam not aldı.

        Suçlu, Nisan 2025 itibarıyla ulusal ve uluslararası festivallerde izleyiciyle buluşmaya başlayacak.

        Ünlü Olmayı Reddeden Bir Karakter: Hasan

        Ütopik bir dünyada geçen Suçlu, Amerikalı pop-art sanatçısı Andy Warhol’un “Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak” sözünden ilham alıyor. Yönetmen Bulut Kırbaş, hikayeyi şu sözlerle özetliyor: “Filmde, herkesin gerçekten ünlü olduğu bir dünyayı izliyoruz. Ancak Hasan, bu düzenin bir parçası olmayı reddediyor. İnsanlar, içinde bulundukları ekonomik ve toplumsal sorunlarla ilgilenmek yerine, Hasan’ın şöhreti reddetmesine odaklanıyor. Ona baskı yaparak kendi dünyalarına dahil etmeye çalışıyorlar. Film, bu absürt çatışma üzerinden toplumsal bir eleştiri sunuyor.”

        Bulut Kırbaş’ın, bireyin özgür iradesi ve sistemin dayattığı normlar üzerine kurduğu bu kara komedi, izleyiciyi düşündürmeye davet ediyor.

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        #Bulut Kırbaş
        #suçlu
        #film
        #sinema
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